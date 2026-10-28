FED FAİZ KARARI SON DAKİKA 2026! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, son karar ne oldu? Altına etkisi ne olacak?
FED faiz kararı, ekim ayında küresel piyasaların en çok takip ettiği ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar ve altın yatırımcıları, para politikasının seyrine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. ABD ekonomisinden gelen istihdam verileri, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı da piyasalardaki beklentileri etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselmesi, Fed'in ekonomik görünümü nasıl değerlendireceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 2026 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? FED faizleri indirecek mi, sabit mi tutacak? İşte toplantı tarihi ve faiz kararına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
FED faiz açıklaması için geri sayım sürerken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevrildi. Küresel piyasalarda dolar ve altının yönünü takip edenler, açıklanacak kararın yanı sıra Fed'in gelecek döneme ilişkin mesajlarını da merak ediyor. ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışının 29 bin kişiyle beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesine çıkması, faiz politikasına yönelik değerlendirmelerde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısı da piyasalardaki hareketliliği artırıyor. Peki, FED ekim ayı faiz açıklaması hangi gün yapılacak? Faiz kararı saat kaçta belli olacak? İşte 2026 FED toplantı takvimi ve karar öncesinde merak edilenler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in Ekim 2026 faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. İki günlük toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 16 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka, kararında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ekim toplantısında alınacak karar, eylül ayındaki faiz artışının ardından para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?
Ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması piyasalarda öne çıkan beklenti olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de eylül ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye yükselmesi, faiz artışı ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Fed'in kesin kararı, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.
FED 2026 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED'in 2026 yılı için planlanan son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aralık toplantısında da faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yatırımcıların gündeminde olacak.
Ekim toplantısında alınacak karar ve FED yetkililerinin açıklamaları, yılın son toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. FED'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı ise ekonomik verilerin seyrine ve bankanın para politikası değerlendirmelerine bağlı olacak.