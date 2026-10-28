FED FAİZ KARARI SON DAKİKA KARARI 2026! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, son karar ne oldu? Altına etkisi

FED faiz açıklaması için geri sayım sürerken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevrildi. Küresel piyasalarda dolar ve altının yönünü takip edenler, açıklanacak kararın yanı sıra Fed'in gelecek döneme ilişkin mesajlarını da merak ediyor. ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışının 29 bin kişiyle beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesine çıkması, faiz politikasına yönelik değerlendirmelerde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısı da piyasalardaki hareketliliği artırıyor. Peki, FED ekim ayı faiz açıklaması hangi gün yapılacak? Faiz kararı saat kaçta belli olacak? İşte 2026 FED toplantı takvimi ve karar öncesinde merak edilenler...