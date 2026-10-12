Ali Ece'den dikkat çeken Vlahovic iddiası: "Hiç kimse farkında değil"
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan ağları sarsan Dusan Vlahovic, ligde üst üste dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla gol sayısını 6'ya çıkaran Sırp santrfor için konuşan yorumcu Ali Ece, yıldız futbolcunun hava toplarındaki gücüne dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, puanını 15'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic ise karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
Çorum FK maçında yaptığı hat-trick ile gol perdesini açan Vlahovic, ardından Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında da ağları havalandırdı. Kocaelispor karşısında da gol atan yıldız futbolcu, ligdeki gol serisini dört maça çıkardı ve toplamda 6 gole ulaştı.
NEO Spor YouTube kanalında Vlahovic'i değerlendiren yorumcu Ali Ece, Sırp santrforun özellikle kafa vuruşlarındaki potansiyelinin yeterince konuşulmadığını söyledi.
Ece, Vlahovic'in bir maçta kafa vuruşlarıyla iki ya da üç gol atabileceğini savundu.
Ece'nin yıldız futbolcuyla ilgili açılaması şu şekilde:
"Vlahovic’in bir maçta kafayla 2-3 gol atabileceğinin farkında değil hiç kimse. Bazı maçlar gelecek Vlahovic kafayla 2-3 tane gol atacak. Perfect heat-trick değil head hat-trick. Öyle bir hava kuvveti komutanı. Herkes 'Bu solak izledim ben Juventus’ta' der. Sağ ayağıyla bir atar, 'Solu öldürüyormuş, sağı da süründürüyormuş be kardeşim. Muhammed Ali’nin elleri gibiymiş ayakları' der."