Ali Ece'den dikkat çeken Vlahovic iddiası: "Hiç kimse farkında değil"

Ece'nin yıldız futbolcuyla ilgili açılaması şu şekilde:









"Vlahovic’in bir maçta kafayla 2-3 gol atabileceğinin farkında değil hiç kimse. Bazı maçlar gelecek Vlahovic kafayla 2-3 tane gol atacak. Perfect heat-trick değil head hat-trick. Öyle bir hava kuvveti komutanı. Herkes 'Bu solak izledim ben Juventus’ta' der. Sağ ayağıyla bir atar, 'Solu öldürüyormuş, sağı da süründürüyormuş be kardeşim. Muhammed Ali’nin elleri gibiymiş ayakları' der."