Kocaelisporlu Serhat Öztaşdelen'den penaltı isyanı:

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor’un file bekçisi Serhat Öztaşdelen, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Maçın ikinci yarısında Kocaelisporlu Metehan Altunbaş ile Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel arasında yaşanan pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savunan 21 yaşındaki eldiven şu ifadeleri kullandı:

"Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarlarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonunda ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?"

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Beşiktaş - Kocaelispor maçına damga vuran kararlar: Penaltılar ve kırmızı kart verilmedi