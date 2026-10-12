Süper Lig'den gitti: 21 dakikada hat-trick yaparak maça damga vurdu
09:29, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:34, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Holse 10 maçta 6 gol ve 1 asist üretti.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un eski yıldızı Carlo Holse, yeni takımında adından söz ettiriyor. Danimarkalı futbolcu, 21 dakikada hat-trick yaparak manşetlere çıktı.
Sezon başında Samsunspor'dan 5.2 milyon euro bonservis bedeli ile MLS takımı St. Louis'in yolunu tutan Carlo Holse, yeni takımına çabuk uyum sağladı.
LA Galaxy ile oynanan maçta 21 dakikada hat-trick yapan Danimarkalı oyuncu adından söz ettirdi.
Mücadele St. Louis City'nin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Başlıklar :FutbolCarlo HolseSt. Louis City