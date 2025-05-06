104 yaşında kalp ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu

Hastanın ileri yaşına rağmen herhangi bir ilaç kullanımını gerektirecek kronik hastalığı bulunmadığını vurgulayan Erkan, "Yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma söz konusuydu. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

"İkinci seçenek olarak kapalı kapak değişimi (TAVİ) denilen işlem de yapılabiliyor. Annem için açık ameliyat uygun seçenek değildi. Yaşından dolayı riskleri çok yüksekti. O yüzden TAVİ yapılmasını düşündük. Doktoruyla görüştüm ve bana, 'Evet yaşından dolayı riski var ama ben bu işlemi yaparım, kabul ederseniz.' dedi. Hemen kabul ettim. Çok kısa sürede işlem hazırlıkları tamamlandı. İşlemin kendisi de çok kısa sürdü ve hiçbir sorun yaşanmadan annem yoğun bakıma, sonra buradan da servise çıktı. Şu an serviste yatıyoruz ve taburcu olmak üzere bekliyoruz. Annemin hiçbir sorunu yok, şikayetleri geçti ve şu an kendini çok iyi hissediyor."