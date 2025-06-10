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12 yıl sonra bir ilk: Suriye Havayolları İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirdi

12 yıl sonra bir ilk: Suriye Havayolları İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirdi

19:0810/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam-İstanbul seferlerine yeniden başladı. İlk uçak bugün Şam’dan havalanarak İstanbul’a ulaştı.

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yapıyor.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, bugün Şam'dan havalanarak İstanbul'a hareket etti.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından durdurulan Şam-İstanbul seferleri, böylece 12 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu.


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