Katar ve Suudi Arabistan'dan yeni 'Suriye' hamlesi: Ortak destek yolda

Suudi Arabistan ve Suriye, uzun yıllar süren diplomatik kopukluğun ardından bölgesel işbirliği çabalarını hızlandırıyor.





Bu kapsamda Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.





Suriye halkının istikrar ve güvenliğini sağlama hedefiyle yapıldı.









Prens bin Suud, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.





Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:





"Bu görüşme, deneyim paylaşımı ve Suriye halkının istikrar ve güvenliğini sağlama hedefiyle yapıldı. Bölgesel barış ve kalkınma için her türlü desteği vermeye hazırız."





Suriye'den destek mesajı





Suriye resmi haber ajansı SANA da görüşmeye ilişkin haberinde, Cidde’deki buluşmanın iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığını duyurdu. Görüşmeye her iki taraftan da üst düzey bürokratlar katıldı. Fotoğraflar eşliğinde aktarılan buluşmada özellikle sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı ve kamu güvenliği konularında ortak çalışma niyeti dikkat çekti.





Katar ve Suudi Arabistan birlikte devrede





Güvenlik işbirliğinin yanı sıra ekonomik destek de gündemde. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın geçtiğimiz hafta Şam’a gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken bir açıklama yapılmıştı. Bakan Ferhan, Katar ile birlikte Suriye’deki kamu çalışanlarına yönelik ortak mali destek programı başlatacaklarını duyurmuştu.





Bu adım, savaş sonrası toparlanma sürecinde olan Suriye için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





Bölgesel dengeler değişiyor





Uzmanlara göre bu tür görüşmeler, Suudi Arabistan’ın bölgedeki etkisini güçlendirme ve Arap dünyasında Suriye’yi yeniden sistem içine entegre etme politikalarının bir parçası. Riyad yönetimi, diplomatik ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte hem güvenlik hem ekonomi alanında aktif rol almayı hedefliyor.











