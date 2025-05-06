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2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

13:146/05/2025, Salı
DHA
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2 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı, 2 kişi tutuklandı.
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa ve Osmaniye'de, polisin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 ay süren teknik takibin ardından Şanlıurfa merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Şanlıurfa kent merkezinde 4, Osmaniye'de ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 7 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, 42 bin TL ve bahisle ilgili 6 not kağıdı ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında banka ve iletişim hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

#yasa dışı bahis
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