2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 ay süren teknik takibin ardından Şanlıurfa merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Şanlıurfa kent merkezinde 4, Osmaniye'de ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 7 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, 42 bin TL ve bahisle ilgili 6 not kağıdı ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında banka ve iletişim hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.