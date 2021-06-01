Gündem 21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirmesi tamamlandı
ANKARA

21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirmesi tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştiğini açıkladı. 37 bin 199 personelin yer değiştirmeme talepleri ise kabul edildi.

Haber Merkezi AA
21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirmesi tamamlandı
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

37 bin personelin görev yeri aynı kaldı

Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üçüncü Atak helikopteri teslim edildi
OYNAT 00:21
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üçüncü Atak helikopteri teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik' ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımında Atak helikopterinin görüntülerine de yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu gerçekleştirdi
OYNAT 00:49
Emniyet Genel Müdürlüğü 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu gerçekleştirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada 'Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
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