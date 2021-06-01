21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirmesi tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

37 bin personelin görev yeri aynı kaldı

Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

OYNAT 00:21 Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üçüncü Atak helikopteri teslim edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik' ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımında Atak helikopterinin görüntülerine de yer verdi. BiP'te paylaş

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