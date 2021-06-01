21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirmesi tamamlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştiğini açıkladı. 37 bin 199 personelin yer değiştirmeme talepleri ise kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
37 bin personelin görev yeri aynı kaldı
Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.