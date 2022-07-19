Gündem 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
​3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Belçikada kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.
Ülke tarihinin en sıcak günü

Ülke tarihinin en sıcak günü

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.
Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Tüm köylüler seferber oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.