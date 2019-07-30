30 milyon lira çalan güvenlikçi kuru ekmek yiyerek saklanmış

Adana'daki olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi.

Banka ve iş insanlarına ait dolar ve euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak E. (29), ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti.

9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Burak E., personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak E.'yi göremedi.

Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Polis, Burak E.'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu.

ÖZEL EKİP, 8 SUÇ ORTAĞINI YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de dün gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygunla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

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GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü ise, 33 gündür firari olan Burak E.'yi yakalamak için hırsızlık, gasp, cinayet ve yankesicilik konularında uzman polislerden özel ekip kurdu.

Burak E'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Burak E. sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü.

Burak E. para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.

Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı.

İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Burak E., pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Burak E. ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin aldıkları paraların bir kısmı bulundu. Paralara el konulurken, soygunla ilgili firari Mehmet G. ve Hasan B. halen aranıyor.