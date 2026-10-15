58 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 348 gözaltı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sanal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sanal medya aracılığıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sanal medya mecralarına taşımayı, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmayı ve örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi.

35 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 348 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 42 tabanca, 35 tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 1 dinamit lokumu, 1 uçaksavar mühimmatı ve 2 bin 865 fişek ele geçirildi. Açıklamada ayrıca, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gündem

Yüz milyonlarca dolarlık şüpheli hareket

Gündem

FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı

Gündem

Bursa'da cinayet firarisine operasyon: Adrese gelen polislere ateş açtılar