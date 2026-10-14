'Kripto Balinası'nın yakalandığı görüntüler ortaya çıktı: Evden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası finans sistemini sarsan dev bir dolandırıcılık şebekesinin tepe ismine yönelik film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. INTERPOL tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kamuoyunda "Balina James" lakabıyla bilinen ABD uyruklu Richard James Schueler, İstanbul Beşiktaş'ta saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

SEC PEŞİNDEYDİ MİT YAKALADI

MİT'in aylarca süren istihbari takibi ve saha çalışmaları sonucunda lüks bir adreste gizlendiği tespit edilen Schueler için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortaklaşa düzenlediği Özel Harekat destekli şafak operasyonunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın İstanbul merkezli uluslararası bir kripto dolandırıcılığı ağı kurduğu; ABD, Finlandiya ve İspanya’daki bağlantılı gayriresmi ofisler üzerinden küresel ölçekte faaliyet yürüttüğü belirlendi.

1.5 MİLYAR DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fonu zimmetine geçirmekle suçlanan küresel kripto dolandırıcısının adresi adeta cephaneliğe benziyordu. Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto soğuk cüzdanlar ile değeri 500 milyon TL’nin üzerinde olan nakit para, lüks saatler ve kişisel değerli eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Schueler, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

NEDEN 'BALİNA' DENİYOR?

“Balina James” lakabındaki “balina”, kripto para dünyasındaki “crypto whale / kripto balinası” teriminden geliyor. Kriptoda balina, çok büyük miktarda kripto para veya dijital varlık elinde bulunduran ve yaptığı büyük alım-satımlar piyasayı etkileyebilecek kişi ya da kuruluş için kullanılıyor.