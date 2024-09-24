58 ilde suç örgütleri 'Kuyu'ya düşürüldü: 160 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İl emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilde düzenlenen ‘Kuyu-21’ operasyonlarında 18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.