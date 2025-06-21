7 çocuklu öğretmen çift Bakan Tekin ile dertleşti: Artık aileye öncelik verilecek

"Bakanımız sağolsun gittiği okullarda öğretmenler odasında toplantılar yapıyor. Bizim okulumuzu da ziyaret etmişti. Toplantıda sorunları olanlarla konuşurken ben de biraz hem keyiflendirmek için hem de gerçekten yaşadığımız bir sorun hakkında konuşmak için söz aldım. Gezi ziyaretlerimizde en büyük problemimiz de konaklama oluyor. Aslında öğretmen evleri öğretmenlere tahsis edilse de genel olarak bizim çok yer bulmakta veya ücret konusunda çok kalabalık olduğumuz için bedelini karşılamakta zorlandığımız bir konaklama türü oluyor. Zaten çoğu zaman da bulamadığımız için çok da kalamıyoruz. Bunu dile getirince kendileri de sağ olsun orada genel müdürlerine direktif vererek bundan sonra en azından rezervasyon konusunda yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler. Öyle bir keyifli güzel bir an yaşandı"