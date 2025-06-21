7 çocuklu öğretmen çift Bakan Tekin ile dertleşti: Artık aileye öncelik verilecek

Kahramanmaraş'ta yaşayan öğretmen çift Mustafa ve Demet Akgün, 19 yıllık evliliklerinde 7 çocuk sahibi oldu. 5 kız 2 erkekten oluşan çocukların yaşları 5 ile 15 arasında değişiyor. Baba Akgün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seyahatlerde büyük problem yaşadıklarını, konaklamanın ve yeme içmenin kolay olmadığını anlattı. Bakan Tekin, Akgün ailesine öncelik verilmesine yönelik talimat verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün Kahramanmaraş'ta okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Kadriye Kanbur İlkokulu'nda öğretmenlerle düzenlenen samimi bir toplantıda 7 çocuklu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri çiftte, Bakan Tekin'e gittikleri misafirhane, öğretmenevi ve otellerde yaşadıkları zorluklardan bahsedince tebessüm ettiren anlar ortaya çıktı. Bakan Tekin de bundan sonraki süreçte 7 çocukları olan Akgün ailesinin gittikleri yerlerdeki rezervasyonlarda sıkıntı çıkmaması için talimat verdi.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri Mustafa (44) ve Demet (38) Akgün çiftinin, 19 yıllık evlilik yaşamlarında Zeynep Hanne (15), Meryem Nemira 13, ikizler Rümeysa Hilal ile Hümeyra Yağmur (11), Tarık Asaf (9), Elif Ada (7) ve Taha Akif (5) isimlerini verdikleri 7 çocukları oldu.
Kahramanmaraşlı baba ile Gaziantepli anne 7 çocuklarıyla müstakil bir evde tüm çocukların öğrenci olması nedeniyle hem koşuşturmalı, hem de bir o kadar eğlenceli yaşam sürüyor.
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Dün de Bakan Tekin ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Akgün, sohbet ve ziyaret için çok teşekkür etti.