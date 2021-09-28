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POLİTİKA

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiye'yi uyarıyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, ek yaptırımlarla karşılaşabileceği tehdidinde bulunan Flake, 1915 olaylarını da 'soykırım' olarak tanımladı.

Haber Merkezi Reuters
ABDnin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiyeyi uyarıyorum
​ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Flake, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" dedi.

"TÜRKİYE, RUS S-400 SİSTEMİNİ SATIN ALIP, TEST ETMEYİ SEÇTİ"

Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, hali hazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi:

"Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya. Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti. Bu eylem, tüm müttefiklerin 2016 NATO zirvesinde verdiği taahhütlere ters düştü ve haklı olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını tetikledi. S-400'leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA FAZLA YAPTIRIMI TETİKLEME RİSKİ OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYORUM"

  • Ayrıca Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum.

1915 OLAYLARINI DA SOYKIRIM OLARAK TANIDI

Öte yandan Flake, 1915 olaylarını ise 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi. Flake daha önce senatörken 1915 olayları için 'soykırım değildir' demişti.

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