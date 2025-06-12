Adana'da metruk evde ceset bulunmasıyla ilgili 5 sanıktan 2'sine hapis

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Y.S. ile tutuksuz sanıklar C.S, B.S. ve A.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık M.Ş.U. ise duruşmaya gelmedi.





Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Y.S'nin, kardeşi M.S'nin öldürülmesiyle ilgili Aşkın Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti. Savcı, Emrah Kaya'yı öldüremeyince kin güden sanığın Aşkın Kaya'yı tabanca ile öldürdüğünü bildirerek Y.S'nin "kan gütme saikiyle nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık M.Ş.U'nun ise Y.S'ye yardımlarını anlatan savcı, tutuksuz sanığın da "kan gütme saikiyle nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.





Savcı, diğer sanıklar C.S, B.S. ve A.S'nin ise cinayete yardım ettiklerine dair somut delil bulunmadığını belirterek, beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Y.S, olayla bir ilgisinin olmadığını ve Aşkın Kaya'yı kendisinin öldürmediğini öne sürdü.





Maktul ile bir husumetinin bulunmadığını ve uzaktan akraba olduklarını anlatan Y.S, "Bu cinayetle bir ilgim yok. Aşkın Kaya'yı öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Savunmaları alınan diğer sanıklar da Aşkın Kaya'nın öldürülmesiyle ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.





Aşkın Kaya'nın ablası müşteki N.D. ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Cinayetin sanıklar tarafından planlı olduğunu düşünüyorum. Katil zanlısı Y.S'yi olay yerinde gören tanıklar ve güvenlik kamerası görüntüleri var. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, Y.S'yi "kan gütme saikiyle nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Heyet, M.Ş.U'yu ise "kan gütme saikiyle nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. Sanıklar C.S, B.S. ve A.S'nin ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.





Olay





Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül 2023'te rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu.