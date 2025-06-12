Burdur'da kan donduran cinayet: Vahşice katledildi

Burdur’da kan donduran cinayet. Özge Bedir (35), eşinin davalık olduğu 22 yaşındaki Tülay A. tarafından katledildi. Evini basan katil zanlısı tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Bedir, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö. (22), arkadaşı Tülay A. (22) ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan Bedir’in (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan Bedir’in eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir’i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.