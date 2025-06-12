Burdur'da kan donduran cinayet: Vahşice katledildi

Burdur'da iki çocuk annesi Özge Bedir (35), eşi Adnan Bedir’in daha önceden mahkemelik olduğu belirtilen Seray Ö.’nün (22) arkadaşı Tülay A. (22) tarafından evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Seray Ö. ile Adnan Bedir arasında geçmiş yıllarda yaşandığı iddia edilen bir gönül ilişkisinin bulunduğu belirtildi.
Burdur’da kan donduran cinayet. Özge Bedir (35), eşinin davalık olduğu 22 yaşındaki Tülay A. tarafından katledildi. Evini basan katil zanlısı tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Bedir, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö. (22), arkadaşı Tülay A. (22) ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan Bedir’in (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan Bedir’in eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir’i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
KAÇAMADILAR
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.’yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.
EŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan Bedir, baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan Bedir’in tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Geçmiş yıllarda Seray Ö. ile Adnan Bedir arasında yaşandığı iddia edilen bir gönül ilişkisinin bulunduğu belirtildi. O dönem Adnan Bedir’in Seray Ö. ve Tülay A.’yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikâyet edildiği, gözaltına alınan Adnan Bedir’in “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı.