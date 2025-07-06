Adana’da TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi öldü

Adana'da kaza.
Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.
27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
5 kişi can verdi
5 kişi can verdi
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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