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Adana’da TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi öldü

Adana’da TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi öldü

17:146/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
DHA
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Adana'da kaza.
Adana'da kaza.

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.


27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.



5 kişi can verdi


Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.





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