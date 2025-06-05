Ağrı'da bir ayda 3 bin 572 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

"6 kişi tutuklanmış, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 13 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 572 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 5 mobil göç noktası bulunmakta olup, bayram tatili süresince kesintisiz olarak ilimiz merkezinde ve giriş çıkışlarımızda görev yapacaktır. Bunlara ek olarak, ilimizde 1123 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 4 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."