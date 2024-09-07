AK Parti Türkiye'de eş zamanlı olarak harekete geçti

"Önce şehrin genel durumunu istişare ettikten ve bir basın toplantısı yaptıktan sonra şehre dağılacaklar. Emeklilerle, gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, sivil toplumla, toplumun bütün kesimlerine temas ederek, eylül ayında çok yoğun bir saha çalışması yapacağız. İllere sadece o illerin vekilleriyle değil, daha önce görev yapmış arkadaşlarla, aktif milletvekilleriyle, MKYK üyeleriyle, bakanlarla, MYK üyeleriyle, yani topyekun kadrolarımızla gideceğiz. Bütün hücrelerine gireceğiz o illere. Yani eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerimizin zeminini oluşturmuş olacağız. İllerin fotoğrafını, siyasal fotoğrafını tek bir bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla önümüze alacağız, raporlayacağız, koyacağız. Kongre sürecimizi de biraz o rapora bakarak yöneteceğiz."