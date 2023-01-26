AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı: Türkiye Yüzyılı ana başlık olacak

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından hazırlıklar başladı
Muhalefet cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili liste kavgaları sürerken iktidar partisi seçim hazırlıklarına start verdi. 2023 seçimlerinin öne çekileceği sinyali gelen AK Parti'de seçim hazırlıkları hız kazandı. İstanbul'da AK Parti ilçe başkanlıkları sandık görevlilerini belirlemeye ve seçim irtibat ofislerini açmaya başladı. Hazırlıklarda Türkiye Yüzyılı hedefleri ön plana çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını belirtmesi üzerine AK Parti'de seçim beyannamesi hazırlıkları başladı. Nisan ayında açıklanması beklenen seçim beyannamesinin ana başlığı Türkiye Yüzyılı olacak. Ayrıca beyannamede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hayata geçirilen icraatlar anlatılacak.