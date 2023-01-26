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AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı: Türkiye Yüzyılı ana başlık olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlere yönelik 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından AK Parti il ve ilçe başkanlıkları seçim hazırlıklarına başladı. Seçim irtibat ofislerinin açılışını gerçekleştiren iktidar partisi aynı zamanda üyelerini tek tek arayarak sandık görevlilerini belirlemeye başladı. Türkiye Yüzyılı seçim beyannamesinin ana başlığı olacak.

Emre Ün
Emre Ün
09:54 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından hazırlıklar başladı

Muhalefet cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili liste kavgaları sürerken iktidar partisi seçim hazırlıklarına start verdi. 2023 seçimlerinin öne çekileceği sinyali gelen AK Parti'de seçim hazırlıkları hız kazandı. İstanbul'da AK Parti ilçe başkanlıkları sandık görevlilerini belirlemeye ve seçim irtibat ofislerini açmaya başladı. Hazırlıklarda Türkiye Yüzyılı hedefleri ön plana çıkıyor.


SEÇİM BEYANNAMESİ NİSAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını belirtmesi üzerine AK Parti'de seçim beyannamesi hazırlıkları başladı. Nisan ayında açıklanması beklenen seçim beyannamesinin ana başlığı Türkiye Yüzyılı olacak. Ayrıca beyannamede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hayata geçirilen icraatlar anlatılacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#AK Parti
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
14 dakika önce
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AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı: Türkiye Yüzyılı ana başlık olacak
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