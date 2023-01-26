AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı: Türkiye Yüzyılı ana başlık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist ve ırkçıların alçak eylemlerine göz yuman İsveç’e sert tepki gösterdi: Terör örgütlerine her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.