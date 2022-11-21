AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki: Tarihe kara leke olarak geçecek AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 12 ilin barosunun, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı ortak bildiri yayımlamasına ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da teröristleri inlerine hapsedecek, onların destekçilerine asla fırsat vermeyecektir. Bu hadsiz açıklama, görevleri hukuk ve adaleti savunmak, yaşam hakkının yanında durmak olan baroların tarihine kara leke olarak geçecektir. Hainlere karşı tek bir sözü olmayanların güvenlik güçlerimizi operasyonları durdurmaya davet etmeleri terörü savunmak, teröristin yanında olmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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