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Almanya Başkonsolosluğu'ndan provokasyon: Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz

Türkiye büyük bir coşkuyla iradesini ortaya koymak için sandık başına giderken Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir uyarı geçildi. Sandıkların kapanmasının ardından huzursuzluk yaşanabileceği belirtilen uyarıda, enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceği bu nedenle Alman vatandaşlarının şehirde dolaşmaması gerektiği ifade edildi.

15:22 . 14/05/2023 Pazar
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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

60 milyonu aşkın vatandaşın oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla okulların bahçesinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Alman konsolosluğu uyarı yayınladı

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz gelişmenin kayıtlara geçmediği seçim süreci ile ilgili Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir paylaşım yapıldı.

Konsolosluktan Alman vatandaşlarına yapılan uyarıda sandıkların kapanmasının ardından huzursuzluk yaşanabileceği iddia edildi. Enerji ve iletişim hatlarında da kesinti olabileceği öne sürülen uyarıda şehirde dolaşılmaması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

  • Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz.

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.



#Seçim
#Almanya
#Almanya Başkonsolosluğu
#İstanbul
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Alanya Seçim Sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranları