Anayasa için 4. çalıştay

AK Parti, yeni anayasa için çalıştaylar serisinin dördüncüsünü yarın (cuma) topluyor. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayın konusu ‘Yeni anayasada Yasama ve Yürütme Organları’ olarak belirlendi. Çalıştayda, “Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli?”, “Yasama ve yürütme organların kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli?” ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yedi yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?”, sorularına yanıt aranacak.