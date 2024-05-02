Ankara felaketi yaşadı

Sağanak ve dolunun etkili olduğu Ankara'da bazı metro istasyonları ile ev ve iş yerlerini su bastı. Başkent'in Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde ve sokaklar, alt geçitler suyla kaplandı.

Metrekareye 60 ila 70 kilogram arasında yağışın düştüğü başkentte, en fazla hasarı Yenimahalle ve Keçiören aldı. Belediye ekipleri mahalle aralarındaki vatandaşların ihbarlarına yetişemezken, ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bazı mahallelerde su taşkınları elektrik kesintilerine neden olurken, kesinti 12-14 saat boyunca sürdü. Su seviyesinin 1 metreyi aştığı bazı bölgelere elektrik verilemedi.

ALT GEÇİTLER SINIFTA KALDI

Ankara'nın en kilit noktalarındaki bazı alt geçitler sular altında kaldı. Bazı sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, bazıları ise araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bazı araçlar ise su seviyesinin çok yükseldiği yerlerde stop etti ve sular içinde kaldı. Araç sahipleri kendilerini araçlarının üstüne çıkarak sulardan korudu. Bazı araç sahipleri de göle dönen alt geçitlerden kendi imkanlarıyla çıkarken yolların suyla kapalı olması nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

METRO SEFERLERİ DURDU

Bazı metro duraklarını sel suları basması nedeniyle toplu ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Beşevler metro istasyonu sular altında kaldı ve merdivenlerden istasyona inen sular vatandaşların bir süre mahsur kalmasına neden oldu. Bunun yanı sıra Atatürk Kültür Merkezi ve OSB-Törekent istasyonları arasında hizmet veren metro hattında elektrik kaçağı meydana geldiği için seferler durduruldu.

YOL ÇÖKTÜ ARAÇ İÇİNE GİRDİ

Yoğun yağışın olduğu bölgelerden biri olan Yenimahalle-Demetevler'de yağmur sularının oluşturduğu basınca dayanamayan yol çöktü ve bir araç çöken yolun içine düştü. İlginç kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolun çökmesi uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Keçiören- Etlik, Ayvalı mahallesinde de yol çökerken elektrik direği de çöken yolun içine düştü. Kahramankazan'da yağmur nedeniyle ana yola gelen taş ve toprak parçaları temizlenmedi ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldiğini belirten Ankara Valisi Vasip Şahin, 950 ihbara müdahale edildiğini, 350'sine de müdahaleye devam edildiğini açıkladı.

10 saniyede sular yükseldi

Şiddetli yağışın yıkıcı etkisi gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yenimalle’ye bağlı Detevler Mahallesi’nde ev ve dükkanları su basarken, içerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mağdurlardan Kenan Çiftçi, “10 saniyede otopark sular içinde kaldı. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Apartman görevlimizin evi kapı boyuna kadar suya battı, eşyaları kullanılamaz hale geldi” diye konuştu. Mevlüt Tutuş isimli vatandaş ise, aracının garajda mahsur kalarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Çöken yol direği yuttu

Keçiören’e bağlı Ayvalı Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak’ta çöken yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı. Başkent elektrik ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu. Mahalle sakini Mustafa Telli, her yağmur yağdığında bölgenin göçtüğünü belirterek, "Yetkililer geliyor, göçüğü çakıllarla doldurup üzerine asfalt atıp gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda tekrar göçüyor” dedi.

Kullanılacak eşya kalmadı

Geçen sene de Gazi Mahallesi'ndeki evini su basan Emine Öztürk, "Zararımız çok büyük, kullanılacak eşya kalmadı. Daha yeni de almıştık. Maalesef hepsini çöpe atacağız" dedi. Öztürk, altyapının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.







