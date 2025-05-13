Artvin'de iş makinesi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Arif Doğan Aydın'ın kullandığı 75 AD 834 plakalı iş makinesi, rampa yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, hızla geri gelerek yolun üst tarafına çarptı ve devrildi.