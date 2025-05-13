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Artvin'de iş makinesi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Artvin'de iş makinesi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

09:2613/05/2025, Salı
IHA
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Artvin'in Tepeköy Köyü girişinde meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var.
Artvin'in Tepeköy Köyü girişinde meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy Köyü girişinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Şavşat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Arif Doğan Aydın'ın kullandığı 75 AD 834 plakalı iş makinesi, rampa yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, hızla geri gelerek yolun üst tarafına çarptı ve devrildi.

Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Ali Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Arif Doğan Aydın ve yanında bulunan Hacı Civelek ise yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Şavşat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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