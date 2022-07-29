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Atina'daki camiye Ortodoks yönetim

Yunanistan, Avrupa’nın cami olmayan tek başkenti Atina’ya Türkiye’nin de ısrarları ve 14 yıllık uzun bir sürecin sonunda cami yapmak zorunda kaldı. Ancak kubbesiz ve minaresiz caminin yönetim kurulu da tam Yunan işi. 9 kişilik yönetimde başkan ve başkan yardımcısı dahil 5 Ortodoks Hıristiyan var.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Atinadaki camiye Ortodoks yönetim
Atina Camii

Avrupa’nın cami olmayan tek başkenti olması nedeniyle eleştirilen Atina’da, tüm zorlama ve engellere rağmen 2020 yılında açılan caminin yönetimine atanan isimler dikkat çekti.

Türkiye’nin büyük ısrarıyla 2006 yılında yapımına başlanan cami 14 yılda tamamlanabildi. Atina’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait atıl bir yerleşkede inşa edilen Atina Camii, 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı.

KUBBE VE MİNARE YOK

Ancak caminin açılışı da türlü sorunlar çıkartılarak defalarca ertelendi. Yaklaşık 900 bin avroluk maliyetle inşa edilen Atina Camii, 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteye sahip. Ayrıca caminin kubbesiz ve minaresiz olması da eleştiri konusu oldu.

GÖREV DAĞILIMINA BAK!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de caminin yönetim kurulunda daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir görev dağılımı yapıldı. Atina yönetimi, Müslümanların ibadethanesi olan caminin 9 kişilik yönetim kuruluna 5 Ortodoks atadı.

YARGITAY ÜYESİNİ ATADILAR

Yönetim kurulunun başkanlığını, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliği’nde Daire Başkanı olan Konstantinos Pittadakis yürütüyor. Başkan yardımcılığını ise Atina Belediyesi Yönetim Kurulu Başkanı Nikolaos Karanikolas yapıyor. Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Vasiliki Skliri, Atina Belediyesi meclis üyesi Eleftherios Skiadas ve Yargıtay mensubu Stefanos Vazakas ise üyelik görevlerinde.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
OYNAT 00:43
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
Yunanistan'daki Müslümanlar, plan ve inşa süreci 14 yıl süren Atina Camisi'nde namazlarını cemaatle kılabilecek. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Atina Camisi, 2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dini alanlar için öngörülen Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır.' ifadesi kullanıldı

BİR TANE TÜRK YOK

9 kişilik kurulda geri kalan 4 üye ise Atina’daki Attiki bölgesinde ikamet eden Müslüman cemaatlerden temsilciler oldu. Çoğunlukla Müslüman Türklerin yaşadığı bölgede olmasına rağmen caminin yönetiminde bir tane bile Türk bulunmaması dikkat çekti. Yönetim kurulundaki 4 Müslüman üye, Ehab El Sayed, Khalid Badr, Mohammad Aslam ve Ashir Haider Syed oldu.

İMAM FAS KÖKENLİ YUNAN VATANDAŞI

Kubbe ve minaresi olmadığı için Müslüman halkın çok tepki gösterdiği caminin imamı ise Yunanistan vatandaşı olan Fas kökenli Muhammed Zaki. Bu arada Yunanistan yönetiminin, birkaç hafta önce camiden çok fazla ses çıkıyor diye sesi azalttıkları da belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Biz yapsak kıyameti koparırlar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina Camii’ne yönelik şunları söyledi: “Türkiye, bunların yaptığının binde birini hiçbir azınlığa yapmadı. Allah korusun yapsak kıyamet kopartırlar. Türk ismini bile kullanamıyorlar İnsan Hakları Mahkemesi’nin üç tane kararına rağmen. 15 sene önce İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı aldı. Atina, camisi olmayan tek başkent olarak eleştirilir. Şimdi düşünün, Rum Ortodoks Kilisesi. Bunların üyeleri, diğer vakıflar var. Museviler var, Süryaniler var. Bulgarlar var. Düşünün, bunların yarısını Müslüman yapıyoruz biz. Dünyada kıyamet kopmaz mı? Ama Yunanistan yapınca oluyor.”

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı


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