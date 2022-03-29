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ANTALYA

Babası küçük Mahra'nın son sözlerini anlattı: Babacığım ölmeyeceğim değil mi?

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden küçük Mahra’nın babası Murat Pınar, “İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Bunun için elimden gelen her türlü mücadeleyi yapacağım. Dava süreçlerimiz olacak. Gerekli olan her kurumu herkesi dava ettik” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Babası küçük Mahranın son sözlerini anlattı: Babacığım ölmeyeceğim değil mi?
Küçük Mahra’nın babası Murat Pınar.

Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Belek Camii’nde toprağa verildi.

  • Cenaze sonrasın gazetecilerin sorunu cevaplayan acılı baba Murat Pınar, “Şu anda çok zor durumdayım. İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Bunun için elimden gelen her türlü mücadeleyi yapacağım. Dava süreçlerimiz olacak. Gerekli olan her kurumu herkesi dava ettik. Bunların sonucunu beklerken de biz de bu başıboş sokak köpekleri için gerekli olan çalışmayı yapacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de cenazede konuyu aktardım. Bu çocuklar hepimizin çocuğu, sizin de çocuklarınız, devletin çocuğu olduğunu söyledim. Bu sorunu çözmek sizin boynunuzun borcu dedik. Ne yapacaklar göreceğiz” dedi.

“Son iki saat biz vedalaşalım diye doktorlar yaşatmaya çalıştı”

Bundan sonra da susmayacağını dile getiren Pınar, “Sonuna kadar mücadele edeceğim. İsteyen herkesin yanında olacağım. Kim isterse. Herkese destek vereceğim. Beynin vücuda hükmedememesinden dolayı kalp dayanmadı. Son iki saat biz vedalaşalım diye doktorlar yaşatmaya çalıştı. Herkes vedalaştı. Doktorlara teşekkür ederim. En son tansiyonu 6-2’ye düşmüştü. Daha fazla gücü yetmedi. Sonra kaybettik. 45 dakika kalp masaj yapıldı ama olmadı. Gerçekten bir melekti. Son sözü Pazar günü gelince kaza günü hastaneye getirdiğimizde, “Babacığım ölmeyeceğim demi demişti?” İyileşeceksin demiştim. Ama başaramadık, koruyamadım. Diğer evlatlarımı koruyacağım” diye konuştu.

Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM
Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Günün en acı haberi: Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın cenazesi defnedildi
FOTOĞRAF 26
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Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi. Cenaze, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.<br><br>
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Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.<br><br>
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Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, \"Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu.\" diye ağladı. Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da \"Bırakma bizi kuzum.\" diye ağıt yaktı.<br><br>
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Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.<br><br>
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Öte yandan, baba Murat Pınar'ın kızı için yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, Mahra isminin baş harflerinden oluşan şiir ve paylaşımlar duygulandırdı.<br><br>
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Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.<br><br>
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Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.<br><br>
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Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.
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Günün en acı haberi: Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın cenazesi defnedildi
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