Botoks sonrası zehirlenme alarmı: 16 kişi hastanelik oldu
Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks yaptırdıktan sonra fenalaşan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların bulunması üzerine adli inceleme başlatıldı.
HASTA YOĞUN BAKIMA ALINDI: TOKSİN KANA KARIŞINCA ZEHİRLEDİ
Son 3 ayda rahatsızlanarak başvuran 16 hastadan 3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bazılarının solunum cihazına bağlandığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, tablonun ciddiyetine dikkat çekti. Prof. Dr. Doğan, etken maddenin yanlış veya sahte olması ya da uzman olmayan kişilerce uygulanması durumunda toksinin kana karışarak hayati tehlike yaratan botulinum zehirlenmesine yol açtığını vurguladı.
POLİS VE SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Son 1 haftada nöroloji kliniğinde yatışı yapılan 7 hastanın sağlık durumu resmi makamlara adli vaka olarak bildirildi. Emniyet ve il sağlık müdürlüğü ekipleri, enjeksiyon işlemlerinin hangi işletmelerde, hangi ürünler kullanılarak ve kimler tarafından yapıldığını tespit etmek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Uzmanlar, merdiven altı ve ruhsatsız merkezlere karşı vatandaşları ikaz etti.
UZMANLARDAN UYARI: İLK 24 SAAT İLE İLK 2 HAFTA ÇOK KRİTİK
Sağlık uzmanları, 7 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle estetik uygulamaların sertifikalı hekimlere açıldığını, ancak işlemlerin mutlaka ruhsatlı sağlık kuruluşlarında tıp doktorlarınca yapılması gerektiğini belirttiler.
Dr. Yusuf Savrun, toksin uygulamasının ardından ilk 24 saat ve ilk 2 haftalık sürecin komplikasyon takibi açısından kritik olduğunu ifade ederken, Doç. Dr. Ebru Barçın ise nörolojik hastalıklarda uygulanan botoksun uzman ellerde güvenli olduğunu hatırlattı.