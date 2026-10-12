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Botoks sonrası zehirlenme alarmı: 16 kişi hastanelik oldu

Botoks sonrası zehirlenme alarmı: 16 kişi hastanelik oldu

10:34, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
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Botoks sonrası zehirlenme alarmı: 16 kişi hastanelik oldu
Uzmanlar, merdiven altı ve ruhsatsız merkezlere karşı vatandaşları ikaz etti.

Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks yaptırdıktan sonra fenalaşan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların bulunması üzerine adli inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 20 gün önce bir doktor kliniğinde botoks yaptırdığını aktaran F.F., işlemin klinikteki sekreter tarafından uygulandığını öne sürdü. İşlemden kısa süre sonra göz kapağının düştüğünü ve gözünün tamamen kapandığını belirten mağdur hasta,
"Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım. Bir doktorun kliniğine gittim ama botoks işlemini sekreteri yaptı. Başkalarına tavsiyem, bu işlemi mutlaka uzmanlara yaptırmaları"
 ifadeleriyle uyardı.

HASTA YOĞUN BAKIMA ALINDI: TOKSİN KANA KARIŞINCA ZEHİRLEDİ

Son 3 ayda rahatsızlanarak başvuran 16 hastadan 3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bazılarının solunum cihazına bağlandığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, tablonun ciddiyetine dikkat çekti. Prof. Dr. Doğan, etken maddenin yanlış veya sahte olması ya da uzman olmayan kişilerce uygulanması durumunda toksinin kana karışarak hayati tehlike yaratan botulinum zehirlenmesine yol açtığını vurguladı.

POLİS VE SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Son 1 haftada nöroloji kliniğinde yatışı yapılan 7 hastanın sağlık durumu resmi makamlara adli vaka olarak bildirildi. Emniyet ve il sağlık müdürlüğü ekipleri, enjeksiyon işlemlerinin hangi işletmelerde, hangi ürünler kullanılarak ve kimler tarafından yapıldığını tespit etmek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Uzmanlar, merdiven altı ve ruhsatsız merkezlere karşı vatandaşları ikaz etti.

UZMANLARDAN UYARI: İLK 24 SAAT İLE İLK 2 HAFTA ÇOK KRİTİK

Sağlık uzmanları, 7 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle estetik uygulamaların sertifikalı hekimlere açıldığını, ancak işlemlerin mutlaka ruhsatlı sağlık kuruluşlarında tıp doktorlarınca yapılması gerektiğini belirttiler.

Dr. Yusuf Savrun, toksin uygulamasının ardından ilk 24 saat ve ilk 2 haftalık sürecin komplikasyon takibi açısından kritik olduğunu ifade ederken, Doç. Dr. Ebru Barçın ise nörolojik hastalıklarda uygulanan botoksun uzman ellerde güvenli olduğunu hatırlattı.


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Başlıklar :botoks zehirlenmesiantalyaakdeniz üniversitesiadli soruşturma
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