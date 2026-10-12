Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

13 aylık Gökçe bebeğin şüpheli ölümü: 'Sanki işkence görmüş gibiydi'

Antalya’da diş çıkarma sebebiyle yükselen ateşi sonrası kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde uygulanan tedavinin ardından eve gönderilen 13 aylık Gökçe Kaya bebek, sabah saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Vücudunda aniden oluşan morluklar ve duran kalbiyle bakıcısı tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan ancak kurtarılamayan bebeğin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Acılı anne ve baba, usulsüz ilaç tedavisi uygulandığını ve hastanede ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu.