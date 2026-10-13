13 aylık Gökçe bebeğin şüpheli ölümü: 'Sanki işkence görmüş gibiydi'

ACILI ANNE DUYGU NUR KAYA: "AMPULE ÇEKİLEN İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, İÇMEK İSTEMEDİ"





Hastanede usulsüz ve daha önce karşılaşmadıkları bir tedavi uygulandığını savunan anne Duygu Nur Kaya, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:





"Normalde enjeksiyonla yapılması gereken cam tüpteki ilacı kırıp şırıngaya çektiler, arkasından da ateş düşürücü şurup ekleyip ağızdan vermemizi istediler. İlaç çok ağır kokuyordu ve çocuğum iğrenerek içmek istemedi. Müşahedede yer yok denilerek çırılçıplak rüzgarlı havada hastane bahçesinde tampon yaptırıldık. Sabah bakıcımız aradığında vücudu morarmıştı. Verilen ilacın ne olduğunu bilmiyorum, otopsi raporunu bekliyorum ve şikayetçiyim."