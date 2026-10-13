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13 aylık Gökçe bebeğin şüpheli ölümü: 'Sanki işkence görmüş gibiydi'

13 aylık Gökçe bebeğin şüpheli ölümü: 'Sanki işkence görmüş gibiydi'

14:48, 13/10/2026, Salı
IHA
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13 aylık Gökçe bebeğin şüpheli ölümü: 'Sanki işkence görmüş gibiydi'

Antalya’da diş çıkarma sebebiyle yükselen ateşi sonrası kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde uygulanan tedavinin ardından eve gönderilen 13 aylık Gökçe Kaya bebek, sabah saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Vücudunda aniden oluşan morluklar ve duran kalbiyle bakıcısı tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan ancak kurtarılamayan bebeğin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Acılı anne ve baba, usulsüz ilaç tedavisi uygulandığını ve hastanede ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. 13 aylık Gökçe Kaya bebek, diş çıkarmaya bağlı yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından Serik Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. 13 aylık Gökçe Kaya bebek, diş çıkarmaya bağlı yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından Serik Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Doktor muayenesinin ardından uygulanan ilacın ardından müşahede odasında yer bulunmadığı gerekçesiyle aileye, bebeğe dışarıda tampon yapmaları söylenerek eve gönderildiler.


Bebeğin gece saatlerinde yeniden ateşlenmesi üzerine anne Duygu Nur Kaya evde ılık tampon ve ateş düşürücü takviyesiyle ateşi düşürmeye çalıştı.

Doktor muayenesinin ardından uygulanan ilacın ardından müşahede odasında yer bulunmadığı gerekçesiyle aileye, bebeğe dışarıda tampon yapmaları söylenerek eve gönderildiler.Bebeğin gece saatlerinde yeniden ateşlenmesi üzerine anne Duygu Nur Kaya evde ılık tampon ve ateş düşürücü takviyesiyle ateşi düşürmeye çalıştı.

SABAH BAKICIYA BIRAKILDIKTAN 10 DAKİKA SONRA FENALAŞTI


Sabah saat 07.00 sıralarında bebeklerini bakıcısına teslim eden anne ve baba evden ayrıldı. Ancak sadece 10 dakika sonra bakıcı aileyi arayarak bebeğin kaşının üstünde ve vücudunda aniden morluklar belirdiğini haber verdi.


Bebeğin durumunun ağırlaşması ve nefesinin kesilmesi üzerine bakıcı beklemeden hastaneye hareket etti.


Kalbi durmuş vaziyette hastaneye ulaştırılan Gökçe bebeğe doktorlar yaklaşık 2,5 saat boyunca kalp masajı uyguladı fakat minik bebek hayata döndürülemedi.

SABAH BAKICIYA BIRAKILDIKTAN 10 DAKİKA SONRA FENALAŞTISabah saat 07.00 sıralarında bebeklerini bakıcısına teslim eden anne ve baba evden ayrıldı. Ancak sadece 10 dakika sonra bakıcı aileyi arayarak bebeğin kaşının üstünde ve vücudunda aniden morluklar belirdiğini haber verdi. Bebeğin durumunun ağırlaşması ve nefesinin kesilmesi üzerine bakıcı beklemeden hastaneye hareket etti. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye ulaştırılan Gökçe bebeğe doktorlar yaklaşık 2,5 saat boyunca kalp masajı uyguladı fakat minik bebek hayata döndürülemedi.

Gökçe bebek 10 Ekim Cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gökçe bebek 10 Ekim Cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ACILI ANNE DUYGU NUR KAYA: "AMPULE ÇEKİLEN İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, İÇMEK İSTEMEDİ"


Hastanede usulsüz ve daha önce karşılaşmadıkları bir tedavi uygulandığını savunan anne Duygu Nur Kaya, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:


"Normalde enjeksiyonla yapılması gereken cam tüpteki ilacı kırıp şırıngaya çektiler, arkasından da ateş düşürücü şurup ekleyip ağızdan vermemizi istediler. İlaç çok ağır kokuyordu ve çocuğum iğrenerek içmek istemedi. Müşahedede yer yok denilerek çırılçıplak rüzgarlı havada hastane bahçesinde tampon yaptırıldık. Sabah bakıcımız aradığında vücudu morarmıştı. Verilen ilacın ne olduğunu bilmiyorum, otopsi raporunu bekliyorum ve şikayetçiyim."

ACILI ANNE DUYGU NUR KAYA: "AMPULE ÇEKİLEN İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, İÇMEK İSTEMEDİ"Hastanede usulsüz ve daha önce karşılaşmadıkları bir tedavi uygulandığını savunan anne Duygu Nur Kaya, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Normalde enjeksiyonla yapılması gereken cam tüpteki ilacı kırıp şırıngaya çektiler, arkasından da ateş düşürücü şurup ekleyip ağızdan vermemizi istediler. İlaç çok ağır kokuyordu ve çocuğum iğrenerek içmek istemedi. Müşahedede yer yok denilerek çırılçıplak rüzgarlı havada hastane bahçesinde tampon yaptırıldık. Sabah bakıcımız aradığında vücudu morarmıştı. Verilen ilacın ne olduğunu bilmiyorum, otopsi raporunu bekliyorum ve şikayetçiyim."

BABA MURAT BAHTİYAR KAYA: "SANKİ İŞKENCE GÖRMÜŞ GİBİ MOSMORDU, ŞİKAYETÇİYİZ"


Gökçe bebeğin hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığını belirten baba Murat Bahtiyar Kaya ise hastaneye başvurmadan 45 dakika önceki videolarda kızlarının son derece sağlıklı ve neşeli olduğunu vurguladı.


Baba Kaya, "Hemşire ile doktorun şüpheli tavırları vardı. Cam tüpteki ilacı şurup katarak içirdiler. Hastanede çocuğumu gördüğümde sanki işkence görmüş gibi her yeri mosmordu. Kesinlikle yanlış tedaviden şüpheleniyoruz. Karakola gidip şikayetçi olduk" dedi.


Kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen olayda hastane yönetimi adli sürecin başladığını bildirirken, bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

BABA MURAT BAHTİYAR KAYA: "SANKİ İŞKENCE GÖRMÜŞ GİBİ MOSMORDU, ŞİKAYETÇİYİZ"Gökçe bebeğin hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığını belirten baba Murat Bahtiyar Kaya ise hastaneye başvurmadan 45 dakika önceki videolarda kızlarının son derece sağlıklı ve neşeli olduğunu vurguladı.Baba Kaya, "Hemşire ile doktorun şüpheli tavırları vardı. Cam tüpteki ilacı şurup katarak içirdiler. Hastanede çocuğumu gördüğümde sanki işkence görmüş gibi her yeri mosmordu. Kesinlikle yanlış tedaviden şüpheleniyoruz. Karakola gidip şikayetçi olduk" dedi. Kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen olayda hastane yönetimi adli sürecin başladığını bildirirken, bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.
Başlıklar :gökçe kayaantalyaşüpheli ölümhastane
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