Gündem Bağcıların sporcularında madalya gururu
İSTANBUL

Bağcılar’ın sporcularında madalya gururu

15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türk Milli Takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcuları Emine Arslan ile Gülsüm Özen de yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar’ın sporcularında madalya gururu
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sporcuları tebrik etti.

15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türk Milli Takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcuları Emine Arslan ile Gülsüm Özen de yer aldı.

Zorlu geçen müsabakaların sonunda Arslan, 52 kiloda finalde karşılaştığı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. +70 kilogramda mücadele eden Özen ise dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Önemli bir başarı elde eden milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız hem bize hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattılar” dedi.

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