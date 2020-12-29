Gündem Bakan Çavuşoğlu Libyada Türk askerine en ufak saldırıda karşılık veririz
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Libya’da Türk askerine en ufak saldırıda karşılık veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için gittiği Rusya’da önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Libya'da kalıcı bir ateşkes için çok çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Biz oraya Türkiye'nin çıkarı için gitmedik. Kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi ilerletmek için gittik. Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için gittiği Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak açıklamalarda bulundu. Libya’da çözüm için gerekli her şeyin yapıldığını ancak tam başarı elde edemediklerini belirten Çavuşoğlu, “Hafter tarafı tersine inanıp Trablus'a saldırınca verdiğimiz danışmanlık ve hizmetlerle sahada durum dengelendi. Bu savaşı kimsenin kazanamayacağı anlaşıldı ve masaya dönüldü. Siyasi süreç şu an devam ediyor. Türkiye meşru hükümet ile anlaşmalar imzaladı ve oradaki mevcudiyetimiz temelinde de bu anlaşmalar var. Hukuki ve meşru.” dedi.

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“Gereğini yaparız”

Batılı ülkeler ile Türkiye'nin Libya'ya olan yaklaşımının farklı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “ Biz oraya Türkiye'nin çıkarı için gitmedik. Kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi ilerletmek için gittik. Bundan sonraki süreçte Libya'nın birliğini tesisi yönünde adım atması gerekiyor. Hafter'in bu anlamda adım atmadığını görüyoruz. Bize yönelik tehdit olursa da gereğini yaparız.” ifadelerini kullandı.

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