Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşü için gereken adım atıldı

Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye konulu 4’lü zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.





Açıklamasından satır başlıkları:

Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK2yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.





Gönüllü Güvenli ve Onurlu Geri Dönüş

Süreç devam edecek. Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde diğer kurumlarımızın da katılmasıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Diğer kurumlarımız kimdir? Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız. Daha önce bu düzeyde iki toplantı yapıldı. Hatta istihbaratlar düzeyinde üç toplantı yapılmış oldu. Bakan Yardımcıları ve diğer kurumlarla beraber bir çalışma grubu oluşacak. Bunlar bir yol haritası üzerinde çalışacak. Nasıl adımlar atabiliriz bunlar değerlendirilecek. Ve bundan sonraki aşamada hangi düzeyde toplantılar olacak. Bir Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün.





Özellikle Türkiye'den Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusunu da ikili düzeyde iş birliği yaparak bu konuda bunların güvenli bir şekilde onurlu bir şekilde ihtiyaçların karşılanacağı şekilde geri dönmelerini konuştuk değerlendirdik. Burada Türkiye'de bazı siyasiler bunların istiflenerek insanlık dışı bir görüntüyle geri itilmesinden bahsediyor bu böyle olmaz. Bu şekilde geri dönülmez. 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere bu şekilde döndürülmez. İnsan onuruna yakışacak şekilde oradaki zemini hazırlayarak can güvenliği başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanmasının garantisi olması lazım.





'Batı'nın skandal manşetleri'

Son zamanlarda özellikle son 10 günde Erdoğan gitmelidir manşetlerinin bir sebebi var. Kılıçdaroğlu'na güzellemeler adeta övgüler dizilmesinin de bir sebebi var. Genel anlamda Türkiye artık daha bağımsız daha özgür evet Batı ittifaklarının içindeyiz ama kendi çıkarlarımız söz konusu olduğu zaman bize de kimsenin yardım etmeyeceğini görmüş olduk farklı sınamalarda bunları gördük. Dolayısıyla Türkiye bir savunma sanayiinde daha bağımsız, iki dış politikada veya politika oluşturmada Türkiye daha bağımsız. Dolayısıyla Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Karabağ zaferinden rahatsızlar, Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarımızı korumamızdan çok rahatsızlar, artık Kıbrıs'ta bir federasyon için müzakere etmeyeceğiz iki devletli çözüm dediğimiz için rahatsızlar ama en büyük rahatsızlıklarının sebebi gördüler Erdoğan kazanacak dolayısıyla Erdoğan'ın önünü nasıl kesebiliriz esas dertleri bu.





Her geçen gün Cumhurbaşkanımızın oyu daha da artıyor daha da artıyor. İstanbul mitingi Ankara mitingi İzmir mitingi bunları görünce diğer mitingleri görünce bir de anketlerle örtüşünce paniklediler. Akılsızca yapıyorlar bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Türk milleti öyle dışarıdan başka partilere oy veren halkımız için de geçerli vatansever herkes için geçerlidir kendi içimizde kavga ederiz ama dışarıdan herhangi bir kararın ya da herhangi bir düşüncenin empoze edilmesinden rahatsız oluruz. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Akıllıca bir davranış biçimi değil ama panik haline oldukları için bu manşetleri atıyorlar.





Kılıçdarığlu ve Akşener'in açıklamaları

Sayın Kılıçdaroğlu bunu daha önce de vurgulamıştı Sayın Akşener de vurguladı. Her ikisi de biz Batı ittifaklarının içindeyiz diyor. Batı ittifakının içinde olmak illa bir savaşta taraf olmak değil NATO içinde de AB içinde de mesela yaptırımlara karşı olanlar var katılmayanlar var son müzakerelerde engelleyenler de var. Çünkü o yaptırımlar o ülkelerin ekonomisine çok ciddi zarar vermektedir.

Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya 'Rusya vaadi'

Kılıçdaroğlu Antalya'ya geldi bunu inkar etti Rusya ile iyi geçineceğiz dedi tekrar Batı'lıları görünce aynı açıklamayı yaptı. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da yaptı genel başkan yardımcıları da yaptı açıkladılar. Şimdi biz soruyoruz yaptırımların burada Antalya'dayız Türk turizmi açısından bir faydası var mı? Yok. Tam tersi zararı var. Bu açıklamalardan dolayı 1 Mayıs Rusya'da önemli bir bayramdır 9 Mayıs'ta zafer bayramıdır Rusya'da bunu birleştiren birçok Rus Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda tatile gelirdi yüz binler gelirdi. Şimdi ancak on binler var yüzde 10'a düştü sırf bu açıklamalardan dolayı. Gideriz de seçime denk geliriz olur da kazanırlarsa yaptırım da olursa bizim uçaklar geri kalkamaz diye. Peki tarım bakımından bir faydası var mı? Diğer taraftan enerjimizin yüzde 40'ını Rusya'dan alıyoruz. Bunun alternatifi var mı şu anda yok. Peki bize ne faydası olacak? Uğradığımız zararları kim karşılayacak? 10 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Batı Türkiye'nin uğradığı zararları karşılayacak mı? Kesinlikle karşılamaz. Birilerine yaranmak için böyle saçma sapan açıklamalar yapmak şirin görünmek için açıklamalar yapmak bu ülkenin menfaatlerine değildir tam tersi ülkenin zararınadır milletimizin çıkarlarının refahının zararınadır.





Biz ilkeli ve dengeli davranıyoruz. Şu anda bu politikasından dolayı dünyada saygın bir ülke olmuş Türkiye'nin bu saygınlığını biz niye kaybedelim? Neden kaybedelim Batı'ya yaranmak için? Tamamen çıkarlarımızın aleyhinedir. Kılıçdaroğlu'nun son derece sorumsuz bir açıklamasıdır. İktidara gelemeyeceğini de biliyor ama Batı'ya biz sizin adamınız diyor zaten onların dizayn ettiği bir ittifak var şu anda FETÖ'nün PKK'nın falan monte edilmesinin sebebi de bu.





Ayrıntılar geliyor...







