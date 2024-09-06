Bakan Kacır: OSB'lerde izinsiz devir veya kiralama işlemlerine sıkı tedbir alacağız

"Çünkü 40 yıla yakındır terörle mücadele eden Türkiye ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini parasını ödese dahi dost bildiği müttefiklerinden temin etmekte güçlükler çekiyordu. Onlardan aldığımız savunma sistemleriyle topraklarımızı muhafaza edemiyorduk. İhtiyaç duyduğumuzda çoğu zaman iş görmeyen sistemlerle karşı karşıyaydık. Ve işte böyle bir tabloda Sayın Cumhurbaşkanımız milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü yaptı, milli teknoloji hamlesini başlattı ve Türkiye savunma sanayinde neye ihtiyaç duyuyorsa onu kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Türk milletinin öz evlatları Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Kızıl Elma'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbeyle, Kağan'la gökyüzüne imzasını attı. Bütün bunlar, bütün bu projelerin arkasında duran bir sağlam irade sayesinde mümkün oldu. Ve işte 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta geçtiğimiz yıl o sağlam irade milletimizden yeniden büyük bir destek gördü ve Allah'ın izniyle hep birlikte bu yolculukta ilerliyoruz."