Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya ambargo uygulayacağız sözü sonrası Rus turist sayısı yüzde 10’a düştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin yarıştan çekilmesine sebep olan kaset kumpası ve itibar suikastının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Ayrıca Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde Rusya’ya ambargo uygulayacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını yanıtlayarak bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.









‘Böyle bir açıklamanın ülkemize milletimize faydası ne?’

Kılıçdaroğlu’na, “Bu tür söylemleri dikkatli kullanmanız lazım” sözleriyle tepkisini dile getiren Çavuşoğlu, “Rus turist sayısı yüzde 10’a düştü. Olur da muhalefet kazanırsa, yaptırımlara dahil olurlarsa gideriz dönemeyiz korkusuyla. Çok zarar var. Sonuçta bu tür söylemleri dikkatli kullanmanız lazım. Yani hiç kullanmamız lazım da daha doğrusu bir açıklama yaparken bunun ülkemize milletimize faydası ne? Zararı ne? Bunları hesaplamak lazım. Çiftçiler de rahatsız oldu” ifadelerini kullandı.

‘Halk da CHP’liler de rahatsız oldu’

Antalya halkının da çok tedirgin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Biraz önce CHP'li bazı arkadaşlarla sohbet ettik. Onlar da çok rahatsız olmuşlar. Zaten etkisini gösterdi. Mayıs ayında çok sayıda Rus gelir Antalya'ya” diye konuştu.











