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Bakan Şimşek'ten PKK'nın feshi sonrası ekonomi mesajı: Yatırım iklimi daha da iyileşecek

Bakan Şimşek'ten PKK'nın feshi sonrası ekonomi mesajı: Yatırım iklimi daha da iyileşecek

23:5512/05/2025, Pazartesi
AA
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Bakan Şimşek, Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin kalkınma sürecini hızlandıracağını ifade etti.
Bakan Şimşek, Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin kalkınma sürecini hızlandıracağını ifade etti.

Terör örgütü PKK, yaptığı açıklama ile silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurdu. Türkiye'yi terör belasından kurtaran bu gelişmeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmede bulundu. Ekonomiye yönelik mesajlar veren Bakan Şimşek, Türkiye'de ve bölgede güven ve istikrarın pekişeceğini; yatırım ikliminin daha da iyileşeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."



#Terörsüz Türkiye
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