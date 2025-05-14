Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç'tan 'Öcalan'a umut hakkı' iddiasına net cevap

Bakan Tunç'tan 'Öcalan'a umut hakkı' iddiasına net cevap

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2214/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı sorusu yöneltildi. Tunç "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi.

Bakan Tunç
'Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık'
dedi.

"Umut hakkı söz konusu değil"


Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından Tunç'a terörist elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.


Tunç,
"Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok"
dedi.

"Çok önemli ilerlemeler sağlandı"


"Geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları, hukuk devleti ilkesini güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı"
diyen Tunç
"Ülkemiz teröre zemin hazırlayan bütün konularda, 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti."
ifadelerini kullandı.



#Yılmaz Tunç
#adalet
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Işıkhan büyük müjdeyi duyurdu: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak! İşte şartlar