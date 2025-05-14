Bakan Tunç'tan 'Öcalan'a umut hakkı' iddiasına net cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı sorusu yöneltildi. Tunç "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi.
Bakan Tunç
'Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık'
dedi.
"Umut hakkı söz konusu değil"
"Umut hakkı söz konusu değil"
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından Tunç'a terörist elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.
Tunç,
"Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok"
dedi.
"Çok önemli ilerlemeler sağlandı"
"Çok önemli ilerlemeler sağlandı"
"Geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları, hukuk devleti ilkesini güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı"
diyen Tunç
"Ülkemiz teröre zemin hazırlayan bütün konularda, 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti."
ifadelerini kullandı.
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