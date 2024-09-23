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Bakan Tunç'tan Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Bakan Tunç'tan Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Pınar Görgü
11:2423/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye'de görevi başında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için açıklamada bulundu. Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


Suç makinesi çıktı

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçit (19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı.


Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle sürdürülmekte

Konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirten Tunç şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe’ye acil şifalar diliyorum.

Şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun.

Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"
ifadelerini kullandı.



#Adalet Bakanlığı
#Şeyda Yılmaz
#şehit polis

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