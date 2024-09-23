Bakan Tunç'tan Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Ümraniye'de, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisi şehit eden saldırgan kısa bir süre sonra yakalandı. O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.