|
Gündem

Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen ve jandarmanın operasyonuyla gözaltı alınan 280 kişiden 168'inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini de paylaştı.

12:45 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Gözaltına alınan 280 kişiden 168'i tutuklandı.

Gözaltına alınan 280 kişiden 168'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün 168'inin tutuklandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek"
dedi.



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#göçmen kaçakçılığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı