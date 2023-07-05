Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

"Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek"