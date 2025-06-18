Bakanlık toplatılmasına karar verdi: Herkesin evine giriyordu

Ticaret Bakanlığınca toplatılmasına karar verilen lavabo açıcı.
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, piyasada satışı bulunan bir lavabo açıcı ürünün insan sağlığı için risk taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, First Master Professional marka lavabo açıcının
dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilitli kapak bulunmaması
nedeniyle toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.
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#First Master Professional