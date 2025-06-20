Basın açıklaması sırasında bina çöktü: Netanyahu'nun yüzündeki endişe kameralara yansıdı

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın birçok kentindeki nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey askerler ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 224 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.





Netanyahu'nun yüzündeki endişe kameralara yansıdı





İran’ın bu saldırıya yanıtı ise balistik füzelerle oldu. İsrail’i hedef alan misillemede 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi de yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı.





İki ülke arasındaki karşılıklı operasyonlar sürerken, Netanyahu’nun açıklama yaptığı anlarda yaşanan bu görüntü savaş atmosferinin gündelik hayata yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.







