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Basın açıklaması sırasında bina çöktü: Netanyahu'nun yüzündeki endişe kameralara yansıdı

Basın açıklaması sırasında bina çöktü: Netanyahu'nun yüzündeki endişe kameralara yansıdı

11:4920/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail ve İran arasındaki savaşta tansiyon her geçen gün artarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son görüntüsü gündem oldu.
İsrail ve İran arasındaki savaşta tansiyon her geçen gün artarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son görüntüsü gündem oldu.

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Tel Aviv’de yaptığı basın açıklaması sırasında yaşanan bir gelişme dikkat çekti. Netanyahu’nun konuşma yaptığı sırada, daha önce İran füzeleriyle isabet alarak ağır hasar gören bir binanın çökmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. O anlarda Netanyahu’nun yüzündeki tedirginlik kameralara yansıdı.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın birçok kentindeki nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey askerler ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 224 sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.


Netanyahu'nun yüzündeki endişe kameralara yansıdı


İran’ın bu saldırıya yanıtı ise balistik füzelerle oldu. İsrail’i hedef alan misillemede 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi de yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı.


İki ülke arasındaki karşılıklı operasyonlar sürerken, Netanyahu’nun açıklama yaptığı anlarda yaşanan bu görüntü savaş atmosferinin gündelik hayata yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.



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