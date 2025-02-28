Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li başkan ve 20 şüpheli gözaltında

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı çıkarttı. 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Şüphelilerin tamamı İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediyenin ihale yetkilisi müdürleri G.T. ve O.K., eski başkan danışmanı E.H.B., Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G., belediye personeli M.Ü. de var. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise 15 firma yetkilisi.

Soruşturma dosyasına göre, Beykoz Belediyesi'nde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı ve ihalelerin belirli şirketlere yönlendirilerek kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Başsavcılığın tespitlerine göre, belediyenin bazı ihalelerde rekabet ortamını engellediği, belirli yüklenicilere avantaj sağlayacak şekilde ihale şartnameleri hazırladığı ve ihalelerin küçük parçalara bölünerek aynı firmalara verildiği belirlendi. Ayrıca, bazı firmaların önceden yaklaşık maliyet bilgisini elde ederek diğer teklifleri buna göre şekillendirdiği, bu yolla belediye bütçesinin zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltılar olabileceği belirtiliyor.