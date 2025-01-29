Bir yangın tüpü olsa söndürecektik

Gece vardiyasında görevli olduğunu ve olay anında mutfakta olduğunu anlatan Yaver, “Yangını gördüğümde hemen yangın tüpü aramaya başladım ama bulamadım. Yangın tüpü ile müdahale etme şansım olmadı. Hemen diğer arkadaşlarla dışarı çıkmaya çalıştık. Garaja indim, duman her yeri sarmıştı. Kapıyı zorla açarak dışarı çıktık” dedi. Yangın anında hiç alarm sesi duymadığını ifade eden Yaver, yangının çıkış nedeni konusunda da dikkat çekici bilgiler verdi. Yangının restoran bölümündeki tabak ısıtma cihazından çıktığını söyleyen Yaver, “Bana izlettiğiniz videoda duman çıktığı gözüken bölüm, garsonların sorumlu ve görevli olduğu, tabak ısıtma cihazının bulunduğu yerdir. Duman, cihazın bulunduğu yerden çıkıyor, gözüküyor” diye konuştu.