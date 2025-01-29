Bir yangın tüpü olsa söndürecektik

Grand Kartal Otel’in aşçısı Faysal Yaver ifadesinde yangının tabak ısıtma cihazından çıktığını anlattı. Yaver, alevleri söndürmek için yangın tüpü aradığını ama bulamadığını söyledi. Yangını bir arkadaşının “Mehmet Usta yangın var!” diye bağırmasıyla fark ettiğini belirten ekmekçi Mehmet Gündüz de “Hemen yangın tüpü aramaya başladım ama bulamadım” dedi.
Bolu’daki otel yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak saat 03.21'de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, şirketin tutuklu genel müdürü Emir Arvas, tutuklu otel müdürü Zeki Yılmaz, tutuklu aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanı Mehmet Gündüz’ün ifadelerine ulaşıldı.
YANGIN TABAK ISITMA CİHAZINDAN ÇIKTI
Gece vardiyasında görevli olduğunu ve olay anında mutfakta olduğunu anlatan Yaver, “Yangını gördüğümde hemen yangın tüpü aramaya başladım ama bulamadım. Yangın tüpü ile müdahale etme şansım olmadı. Hemen diğer arkadaşlarla dışarı çıkmaya çalıştık. Garaja indim, duman her yeri sarmıştı. Kapıyı zorla açarak dışarı çıktık” dedi. Yangın anında hiç alarm sesi duymadığını ifade eden Yaver, yangının çıkış nedeni konusunda da dikkat çekici bilgiler verdi. Yangının restoran bölümündeki tabak ısıtma cihazından çıktığını söyleyen Yaver, “Bana izlettiğiniz videoda duman çıktığı gözüken bölüm, garsonların sorumlu ve görevli olduğu, tabak ısıtma cihazının bulunduğu yerdir. Duman, cihazın bulunduğu yerden çıkıyor, gözüküyor” diye konuştu.
YANGIN TÜPÜ OLMADIĞI İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİLER
Mutfakta ekmekçi olarak görev yapan Mehmet Gündüz’ün söyledikleri de Yaver’in “yangın tüpü bulamadığı” yönündeki ifadesini doğruladı. Yangın saatinde mutfakta donut hamuru hazırlarken çalışma arkadaşının “Mehmet usta yangın var” diye bağırdığını belirten Gündüz, “Hemen yangın tüpü aramaya başladım ama bulunduğum bölümde yangın tüpü bulamadım” ifadelerini kullandı.
Müfettişler olay yerinde
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevlendirdiği 4 başmüfettişten 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan yanan otelde incelemede bulundu. Müfettişler Jandarma ekipleri otelin yanan kısımlarına girdi. Taştan, çıkışta inceleme yapıldığı ve rapor hazırlanacağını söyledi.
Meclis de araştıracak
- 12 günlük aranın ardından toplanan TBMM, ilk mesaisini Bolu'daki yangın faciasına ayırdı. Partiler facianın Meclis tarafından araştırılması için ortak önerge verdi. Önerge, 3 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.