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Bolu Tüneli trafiğe tek yönlü kapatıldı: Çalışma 46 gün sürecek

TEM’in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli’nin tüplerinin İstanbul istikametine çelik konstrüksiyon ile uzatılması için işaretler çalışmalar başladı.

11:56 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapatıldı.

Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapatıldı.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.


İstanbul yönü trafiğe açık


Saat 11.00 itibariyle Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki gişelerinden otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün sürecek. 46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.


Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.



#Bolu Tüneli
#Ankara
#İstanbul
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