Borç senedini yuttu: Alacaklı şikayetçi oldu

İstanbul’da bir gayrimenkul nedeniyle çıkan anlaşmazlığı çözmek için 523 bin TL'lik senedin fotokopisini çekmeye giden taraflar arasında ilginç bir olay yaşandı. Senedin sahibi olan tarafın avukatı Fatih Arslan’ın elinden senedi alan Tugay Üstün, yarım milyonluk senedi yuttu. Görüntüler işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu'nda bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, bir iş insanı ve vatandaş arasında gayrimenkul nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için buluşan taraflar tapu müdürlüğüne gittikten sonra bir kırtasiyeye gelerek iş insanına ait yarım milyon değerindeki senedin fotokopisini çekmeye başladı. Tezgahtaki kişinin senedi uzatması esnasında senedi alan Tugay Üstün ve avukat Fatih Arslan arasında arbede yaşandı. 3 kişi arasında kalan Üstün, senedi yuttu.

Avukat Fatih Arslan, senedin yutulmasıyla birlikte karakola giderek, suç duyurusunda bulundu. Avukat Arslan dilekçesinde, “Selvet Üneş isimli müvekkilimin gayrimenkul satış işlemi ile ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığı'na, Tugay ve Elif Üstün isimli şahıslar ile birlikte gittik. Tapu Müdürlüğü'nde satış öncesi Tugay ve Elif isimli şahıslar ile 523 bin 800 TL tutarında senet düzenledik. Müvekkilim bu esnada orada değildi. Benim müvekkilim bu imzalanan senette alacaklı. Bende müvekkilimin resmi, yasal iş ve işlemlerini yürütürüm. Tugay ve Elif isimli şahıslar düzenlenen senedin bir fotokopisini istediler" dedi. Senedin fotokopisi çekilirken Tugay isimli şahsın makineye doğru hamle yapmaya çalıştığını ifade eden Arslan, "Ondan önce davranarak, makineden senedi aldım. Aramızda bir boğuşma oldu. Şahıs elimdeki senedi benden zorla aldı. Sonra buruşturup ağzına aldı ve yuttu” ifadelerini kullandı. Savcılık, Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla Üstün ailesi hakkında dava açtı.