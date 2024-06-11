Boykotu hiçe sayıp Coca-Cola satan Tarım Kredi Kooperatiflerine tepki çığ gibi: İsrail malı istemiyoruz

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor.
İsrail tüm dünyanın çağrılarına kulak tıkarken, işgalcilere yönelik başlayan boykot hareketi de günbegün katlanarak yayılıyor.
Türkiye'de de karşılık bulan İsrail ürünlerine karşı boykot hareketi duyarlı vatandaşlar tarafından titizlikle sürdürülüyor.
Tarım Kredi boykotu hiçe saydı
Ancak halkın benimsediği boykot hareketinde duyarlı olması beklenen Tarım Kredi Kooperatiflerinde skandala imza atıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Tarım Kredi Marketlerinde İsrail malı Coca-Cola'nın satıldığı görüldü.
Kullanıcılar 'sikayetvar.com' adlı site üzerinden tepkilerini gösterirken, Tarım Kredi'nin yorumlara üstün körü ifadelerle cevap verdiği de ortaya çıktı.
Marketlerde Coca-Cola satan Tarım Kredi'nin Filistinlilere yönelik soykırıma destek verdiğini ifade eden kullanıcılar, yerli ve kooperatif ürünleri sattığı için firmaya olan güvenlerinin bu olay nedeniyle kırıldığını kaydetti.
Tarım Kredi 'yerli ve milli' misyonuna ters düştü
Vatandaşın şikayetine cevap veren Tarım Kredi ise, "Tarım Kredi KOOPERATİF MARKET olarak; çiftçilerimizin alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, fabrikalarımızda ve iş ortaklarımız ile ülkemizin yerli ve milli markaları haline getirip tüm kanallarda müşterilerimizle buluşturmak misyonumuz, kaliteli ve doğal ürünlerimizi tüketici beklentisine uygun şekilde tüm satış kanallarında bulundurmak, oluşturulan istihdam ve sektördeki konumu ile paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine katkı sağlamak vizyonumuz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ancak Tarım Kredi, İsrail malı Coca-Cola'yı satarak 'yerli ve milli markaları müşterimizle buluşturma' misyonlarına da ters düşmüş oldu.
Tarım Kredi Kooperatiflerine tepki gösteren vatandaşlar, marketlerde İsrail malı görmek istemediklerini defaatle belirtti.