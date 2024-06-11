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Boykotu hiçe sayıp Coca-Cola satan Tarım Kredi Kooperatiflerine tepki çığ gibi: İsrail malı istemiyoruz

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e karşı yürütülen boykot hareketi kararlılıkla devam ediyor. Halk nezdinde karşılık bulan İsrail ürünlerine yönelik boykot hareketine Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde uyulmadığı görüldü. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraflarda İsrail malı Coca-Cola'nın raflarda yer aldığı görülürken; 'yerli ve milli ürün' misyonuna ters düşen Tarım Kredi büyük tepki çekti.

00:10 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:27 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde İsrail malı Coca-Cola'nın satılması tepki çekti.
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde İsrail malı Coca-Cola'nın satılması tepki çekti.

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor.

İsrail tüm dünyanın çağrılarına kulak tıkarken, işgalcilere yönelik başlayan boykot hareketi de günbegün katlanarak yayılıyor.

Türkiye'de de karşılık bulan İsrail ürünlerine karşı boykot hareketi duyarlı vatandaşlar tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Tarım Kredi boykotu hiçe saydı

Ancak halkın benimsediği boykot hareketinde duyarlı olması beklenen Tarım Kredi Kooperatiflerinde skandala imza atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Tarım Kredi Marketlerinde İsrail malı Coca-Cola'nın satıldığı görüldü.

Kullanıcılar 'sikayetvar.com' adlı site üzerinden tepkilerini gösterirken, Tarım Kredi'nin yorumlara üstün körü ifadelerle cevap verdiği de ortaya çıktı.

Marketlerde Coca-Cola satan Tarım Kredi'nin Filistinlilere yönelik soykırıma destek verdiğini ifade eden kullanıcılar, yerli ve kooperatif ürünleri sattığı için firmaya olan güvenlerinin bu olay nedeniyle kırıldığını kaydetti.

Tarım Kredi 'yerli ve milli' misyonuna ters düştü

Vatandaşın şikayetine cevap veren Tarım Kredi ise, "Tarım Kredi KOOPERATİF MARKET olarak; çiftçilerimizin alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, fabrikalarımızda ve iş ortaklarımız ile ülkemizin yerli ve milli markaları haline getirip tüm kanallarda müşterilerimizle buluşturmak misyonumuz, kaliteli ve doğal ürünlerimizi tüketici beklentisine uygun şekilde tüm satış kanallarında bulundurmak, oluşturulan istihdam ve sektördeki konumu ile paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine katkı sağlamak vizyonumuz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak Tarım Kredi, İsrail malı Coca-Cola'yı satarak 'yerli ve milli markaları müşterimizle buluşturma' misyonlarına da ters düşmüş oldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerine tepki gösteren vatandaşlar, marketlerde İsrail malı görmek istemediklerini defaatle belirtti.


Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2024

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İşgal ve katliamı desteklemenin faturası ağır oldu: İşte İsrail'e karşı boykottan en çok zarar gören 5 şirket

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgal ve katliam operasyonu 8. ayını doldurmak üzere. Bu süreçte vicdan sahibi insanlar bir yandan devletlerini harekete geçirmeye çalışıyor bir yandan da soykırıma destek veren küresel markaları boykot ediyor. Üstelik boykot sadece Müslüman ülkelerde değil, Avrupa ve Amerika'da da kendini hissettiriyor. Peki, ülkeler kadar zengin ve güçlü dev şirketlere bireysel boykot ile zarar vermek gerçekten mümkün mü, boykot kampanyasından en çok hangi şirketler zarar gördü, boykot edilen şirketlerin yöneticileri olan bitene nasıl tepki gösteriyor? İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Sümeyye Kuşakcı, İsrail'e karşı yürütülen boykot kampanyasından en çok zarar gören 5 şirketi ve boykotun sürdürülebilir olmasının önemini kaleme aldı.




#Tarım Kredi Market
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#İsrail
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