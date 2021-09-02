Bülent Turan'dan CHP'lilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama: İki şoförün münakaşası

Çanakkale'de yurt gezisine çıkan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki CHP Kadın Kolları üyelerine saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Emniyet: Gerçeği yansıtmıyor

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada "Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." denildi.

Bülent Turan: Bıktık çirkef siyasetinizden

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise sert ifadeler kullandı.

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"Şehrimizde saldırı olsa ilk biz ‘geçmiş olsun, yapacak bir şey var mı?’ deriz. Saldırı dediği iki şoförün gece 2’de münakaşası!" diyen Turan, "Otobüste Aylin Nazlıaka yok. Saldırı girişimi olsa CHP il bşk. şikayet dilekçesi böyle mi olur?! Hasar dediği de çizik. Bıktık bu çirkef siyasetinizden!" açıklamasında bulundu.